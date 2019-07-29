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2023’e hazırlanıyor

Eda IŞIK
EDA IŞIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2019
AK Parti 2023’e hazırlanıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin ardından değişimin sinyalini geçen hafta AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldiği il başkanları toplantısında verdi. AK Parti'de değişim, sonbahardan itibaren olağan kongre süreci ile başlayacak. Kongrelerde 31 Mart yerel seçimlerinde başarılı performans göstermeyen illerin teşkilatları değişecek. Vatandaşla temas halinde olan, onların dertlerini dinleyen isimler yeni yönetime girecek. Belde teşkilatlarından başlayacak kongre sürecinde sırasıyla ilçe ve il kongreleri yapılacak. AK Parti'nin Mayıs ayında ise büyük kongreyi yapması bekleniyor. Büyük kongrede ise partinin en yüksek karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri yeniden belirlenecek. AK Parti kulislerinde yaşanacak bu değişim "Başkan Erdoğan 2023'e yeni kadrolarla gitmek istiyor. Vatandaştan kopuk siyasetçi istemiyor" şeklinde değerlendirildi.
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AK Parti 2023’e hazırlanıyor
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