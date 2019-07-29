Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Bartın’da inanılmaz olay! Suç makinası bir de çakarlı araçla gezmiş!

’da inanılmaz olay! Suç makinası bir de çakarlı araçla gezmiş!

’da bir ihbar üzerine durdurulan çakar ve siren tertibatlı aracın sürücüsünün 23 ayrı suçtan kaydı ortaya çıktı. Ayrıca Ankara’da denetimli serbestlik kapsamında polise imza yükümlüğünün de bulunduğu öğrenilen şüpheli hakkında cezai işlem uygulandı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2019 17:16 Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 17:17
Bartın’da inanılmaz olay! Suç makinası bir de çakarlı araçla gezmiş!

Bartın Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara plakalı bir araçta çakar ve siren tertibatının olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

İhbar edilen aracı Mugada ışıklarında durduran ekipler, aracın içerisinde yaptıkları incelemede çakar ve siren tertibatını ele geçirdi. Sürücüsünün D.A. isimli şüpheli olduğunu tespit eden ekipler, D.A.'nın toplamda 23 adet dolandırıcılık ve sahtecilik suçundan kaydının olduğunu belirledi. Şüphelinin denetimli serbestlik koşulları gereği Ankara'da polis merkezinde imza yükümlüğünün de bulunduğunu tespit eden ekipler şüpheliye ceza kesti.

D.A.'ya yönelik söz konusu çakar ve siren tertibatı bulunana araca Karayolları Trafik Kanunun 26/2 maddesine göre 2 bin 020TL lira para cezası uygulandı. Ayrıca araçta bulunan siren tertibatı da ekiplerce söküldü.

Şüphelinin sorgu işlemlerinin Asayiş Şube Müdürlüğü'nde devam ettiği öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bartın’da inanılmaz olay! Suç makinası bir de çakarlı araçla gezmiş!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN