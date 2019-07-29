Bartın’da inanılmaz olay! Suç makinası bir de çakarlı araçla gezmiş!

Bartın Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara plakalı bir araçta çakar ve siren tertibatının olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

İhbar edilen aracı Mugada ışıklarında durduran ekipler, aracın içerisinde yaptıkları incelemede çakar ve siren tertibatını ele geçirdi. Sürücüsünün D.A. isimli şüpheli olduğunu tespit eden ekipler, D.A.'nın toplamda 23 adet dolandırıcılık ve sahtecilik suçundan kaydının olduğunu belirledi. Şüphelinin denetimli serbestlik koşulları gereği Ankara'da polis merkezinde imza yükümlüğünün de bulunduğunu tespit eden ekipler şüpheliye ceza kesti.

D.A.'ya yönelik söz konusu çakar ve siren tertibatı bulunana araca Karayolları Trafik Kanunun 26/2 maddesine göre 2 bin 020TL lira para cezası uygulandı. Ayrıca araçta bulunan siren tertibatı da ekiplerce söküldü.

Şüphelinin sorgu işlemlerinin Asayiş Şube Müdürlüğü'nde devam ettiği öğrenildi.