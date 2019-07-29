Binler şehidine veda etti

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Adıyaman'ın Adıyaman'ın Sincik İlçesi'nde gece devriyesine çıkan polislerin bulunduğu polis otosu PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı. Saldırıda Kayserili polis Taha Uluçay, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.Evli ve bir çocuk babası olan Şehit Uluçay'ın cenazesi, Adıyaman'daki resmi törenini ardından Kayseri'ye getirildi. Melikgazi İlçesi İldem Mahallesi'nde bulunan şehidin baba ocağı ise al bayraklarla donatıldı. Şehidin naaşı helallik için baba ocağına getirildi. Eşini albayrağa sarılı tabutla gören Sümeyra Uluçay, uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin annesi Adalet Uluçay, elini tutarak gelinine destek oldu. Şehidin naaşı daha sonra cenaze töreni için Hulusi Akar Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile şehidin eşi annesi kardeşleri ve binlerce Kayserili katıldı. Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Taha Uluçay, omuzlara alınarak polis şehitliğine götürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da şehidin tabutuna omuz verdi.Bu arada Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Uluçay ile Hakkâri'de hainlerin roketatarlı saldırısında şehit olan piyade sözleşmeli er Metin Yıldız'ın ailelerine başsağlı telgrafı gönderdi.Bakan Soylu şehidin acılı eşine destek verirken cenazeye çelenk gönderen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tepki gördü. Şehidin cenaze törenine katılan vatandaşlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelengini parçaladı.