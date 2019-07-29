Bir ilçenin yıllarını böyle heba ettiler! CHP'li Soyer'den itiraf gibi açıklama

İzmir'de, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) Meclis Toplantısı'na katılan Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer ilginç bir itirafta bulundu. Seferihisar Belediye Başkanlığı dönemine değinen Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Seferihisar Belediyesi arasındaki en büyük fark zamandı. Çok sıkışık bir zaman dilimi içinde yaşadığımı düşünürdüm o zaman. Ama lay lay lom bir dönem olduğunu görüyorum. Buradaki zamanı yetiştirmek konusunda sıkıntı yaşadım" dedi.

'LAY LAY LOM' GÖNDERMESİ

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Soyer'in bu sözlerini eleştirerek, şarkıcı Metin Işık'ın 'Lay lay lom' parçasını, "Sayın Tunç Soyer, çok doğru bir ifade kullanmış. 2004-2014 yılları arasındaki Seferihisar Belediye Başkanlığı dönemini 'lay lay lom bir dönem olduğunu görüyorum' şeklinde değerlendirmiş. Tebrikler. Doğru söze ne hacet" notuyla paylaştı.





"YANLIŞ ANLAŞILDIM, ÇOK PARDON' DER VE PİŞKİNCE YOLUNA DEVAM EDER"

Kaya, "Biz de aynısını söylüyoruz sürekli. Seferihisar'da bolca yurtdışı gezileriyle, bütçe deliğini kapatmak için de satılan onlarca belediye arazisinin yitip gitmesiyle geçen bir 10 yıl... Kendi ifadesiyle, lay lay lom ile geçen yıllar. Bu itirafıyla Seferihisar'a ve Seferihisarlı hemşehrilerimize alenen hakaret etmiştir, bu güzelim ilçenin yıllarını heba ettiğini de kendi ağzıyla açıklamıştır. Her işte yaptığı gibi, yarın yine 'özür diliyorum, yanlış anlaşıldım, çok pardon' der ve pişkince yoluna devam eder.

"10 YIL 'LAY LAY LOM' İLE GEÇİRDİĞİ ZAMANLARININ BİR YENİSİNİ DE BU 5 YILA EKLER"

10 yıl 'lay lay lom' ile geçirdiği zamanlarının bir yenisini de bu 5 yıla ekler. Olan yine İzmir'imize olur. Yazık. Sayın Soyer 'lay lay lom' deyince, Metin Işık'ın seslendirdiği bir parça geldi aklıma. Bu duruma çok uyuyor. Yüksek sesle dinlemesi için kendisine gönderiyorum" dedi.