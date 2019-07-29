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Bolvadin'de operasyonu: 3 gözaltı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2019 10:11
Bolvadin'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünden Bolvadin ilçesine eroin sevk edileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri Çay-Bolvadin karayolunda güvenlik önlemi alarak şüpheli şahısları takibe aldı. Ekiplerin sıkı takibi sonrası A.Ç., H.K. ve A.A. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların yapılan üst aramasında A.A.'nın üzerinde eroin maddesi bulundu. Gözaltına alınıp Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Bolvadin'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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