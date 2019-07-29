Doğu Kudüs’te İsrail vahşeti

İşgal ettiği Filistin topraklarında her türlü devlet terörüne ve etnik temizliğe başvuran başvuran İsrail, vahşi saldırılarını bu kez Doğu Kudüs'te yoğunlaştırdı. Masum Filistinlilerin evlerini hiç bir gerekçe göstermeden yıkan İsrail güçleri, buna itiraz eden Filistinli sivilleri de gözaltına alarak en ağır şekilde cezalandırıyor.







Son olarak İsrail polisi, ülkenin kuzeyindeki Hayfa kentinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine yönelik izlediği yıkım politikasını protesto eden İsrail vatandaşı Filistinlilere saldırdı. İsrail vatandaşı Filistinliler, ülkenin kuzeyindeki Hayfa kentine bağlı Arara beldesinin girişindeki gösteride İsrail'in "ayrımcı ve ırkçı" politikalarına dikkat çekip üzerinde "inşaya evet yıkıma hayır", "İsrail'in planı etnik temizliktir", yazılı dövizler taşıdı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsilen İsrail meclisinde milletvekili olan Yusuf Cebbarin de sosyal paylaşım hesabından "Yıkım politikası ile polis şiddeti, aynı madalyonun iki yüzüdür. O da Filistinlilere yönelik ayrımcı ve ırkçı politikalardır. Bu politikalar evlerimizi, topraklarımızı ve toplumsal mücadele hakkımızı hedef alıyor" şeklinde tepki gösterdi.







İsrail Yüksek Mahkemesi, Sur Bahir'deki bazı binaların Utanç Duvarı'nın (Ayrım Duvarı) devamını oluşturan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.

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