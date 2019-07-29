Firari FETÖ şüphelisi yakalandı

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Alınan bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Selma K.'nın Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde olduğunu tespit etti. Adresi tespit edilen şüpheli, TEM ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen şüphelinin emniyetteki sorgusunun ardından cezaevine teslim edildiği öğrenildi.