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Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 41 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi

soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 41 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği, 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2019 08:58 Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 09:07
Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 41 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; Ankara ilinde kurulu bulunan umuma açık sabit hatlardan FETÖ silahlı terör örgütünün sivil mahrem imamları tarafından aranmak suretiyle örgütsel iletişim kurdukları değerlendirilen ve haklarında soruşturma başlatılan Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli olan Astsubay rütbesindeki 41 şüpheli hakkında bugün itibarıyla yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 16 şüpheli yakalanmış olup, soruşturma işlemleri devam etmekte.

Ayrıntılar geliyor...

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Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 41 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi
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