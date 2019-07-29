Öldürülen PKK'lı çocuk katili çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Ağrı'nın Tendürek Dağı bölgesinde önceki gün düzenlenen operasyonda biri kadın 2 PKK'lı etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden birinin, 600 bin lira ödülle turuncu kategoride aranan 'Agir' kod adlı Uğur Arslan olduğu tespit edildi. Teröristin bir çocuk ile 22 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi olaylarına karıştığı açıklandı. Bu arada Ağrı'nın Tendürek bölgesinde sürdürülen operasyonlarda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde ise 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran 2019-10 Operasyonu'nda 1 uzun namlulu silah, 1 telsiz, 1 el yapımı patlayıcı, 2 hücum yeleği, çok sayıda mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.