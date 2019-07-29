S-400 sevkiyatında ikinci aşama başlıyor

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Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye S-400 sevkiyatının ikinci aşamasının gelecek aylarda gerçekleşeceğini söyledi. Rus basınına konuşan Şugayev, Türkiye'ye S-400 sevkiyatının belirlenen süreçler doğrultusunda yapıldığını ifade etti. Şugayev, sevkiyatın ikinci aşamasının da gelecek aylarda gerçekleşeceğini kaydetti. S-400 teslimatı 12 Temmuz'da başlamış, günde ortalama 3 Rus kargo uçağı sistem ekipmanlarını Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na indirmişti. Rus uçaklarının naklettiği parçalar arasında ilk günlerde taşıyıcı kamyonlar ve füze vinçleri, ardından radar sistemleri, komuta kontrol ekipmanları, fırlatma rampaları ve tüpleri yer almıştı.Uçaklar daha sonra sistemin kullanacağı avcı füzeleri de Ankara'ya getirdi. Sevkiyatın ilk aşaması 25 Temmuz'da tamamlanmıştı. Teslimat başlamadan önce 100 Türk askeri Rusya'da S-400 eğitimini tamamlayıp yurda dönmüştü. Rus uzmanların da katılımıyla S-400'ün kurulumunda ve üsteki askerlerin eğitiminde Rusya'dan dönen Türk askerleri görev alacak. Ayrıca yaklaşık 80 Türk askeri daha Rusya'ya giderek S-400 eğitimine başlayacak. İlk sistemin kurulumunun kasım ayına kadar tamamlanması ve 2020 yılı baharında kullanıma hazır hale gelmesi planlanıyor.