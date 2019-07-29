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Suikastın kara kutusu yakalandı

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2019
Suikastın kara kutusu yakalandı
Irak ?Erbil'de bir restoranda konsolosluk görevlisi Osman Köse'nin şehit olduğu saldırının kara kutusu, PKK'nın istihbaratçısı Abdurrahman Er, Erbil'de yakalandı. MİT şimdi, olayın faillerinden Siyako Baki Abdülkerim adlı Irak'lının peşinde.
Saldırıyla ilgili tetikçi Mazlum Dağ ile birlikte 6 kişi yakalanmış, 3 ayrı operasyonda olayın faillerinden ve planlayıcılarından olan 4 terörist öldürülüp, 2'si yaralanmıştı. PKK'nın kara kutusu olan Abdurrahman Er'in, Kandil'deki Botan kod adlı teröristten aldığı emirle şehit Osman Köse'nin fotoğrafını tetikçi Mazlum Dağ'a gösterdiği belirlendi. Er, Siirt'in Pervar nüfusuna kayıtlı.
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Suikastın kara kutusu yakalandı
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