Takiyeleri tutmadı

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Gaziantep'teFETÖ'nün darbe girişimi sırasında emrindekilere "askere karşı gelinmemesi" yönünde talimat veren ve yargılandığı davada hapis cezalarına çarptırılan eski kaymakam ve eski emniyet amiri hakkında gerekçeli karar açıklandı. Yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski Alacakaya Kaymakamı Celalettin Taşkaya ile 9 yıl hapis cezası verilen eski emniyet amiri Muhammed Can Gayretli hakkındaki kararda, sanıkların davranışlarının gizlilik ve takiye kültürünü kuruluş felsefesi olarak belirleyerek yıllar yılı kendini saklamayı başarmış olan FETÖ/PDY'nin yapısına uygun olduğu belirtildi. Eski Alacakaya İlçe Emniyet Müdürü Muhammed Can Gayretli ile ilgili 15 Temmuz 2016 gecesinde terör örgütünce gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında görevli olduğu vurgulanarak, "İlçede, darbe girişimine müdahale etmesi gereken en önemli meşru güç olan ilçe emniyet müdürlüğünü darbeye rıza göstererek, darbeci askerlerin gelmesi halinde müdahale etmelerini engellemek amacıyla örgütsel faaliyette bulunduğu belirlenmiştir" denildi.(Celalettin Taşkaya) "Sanığın kendisi gibi örgüt üyesi olan diğer sanığa telefonda verdiği örgütsel talimat ile darbe girişiminin başarılı olmayacağını anlayarak evinden ayrılması sonrasında darbe karşıtı gibi görünerek hareket etmesi birlikte değerlendirildiğinde, sanığın bu iki farklı davranışının, gizlilik ve takiye kültürünü kuruluş felsefesi olarak belirleyerek yıllar yılı kendini saklamayı başarmış olan FETÖ/PDY'nin yapısına uygun olduğu anlaşılmıştır"