Tiyatro rakamlarında büyük artış

TÜİK verilerine göre, 2017-2018 sezonunda tiyatro salon sayısı 736 olurken, tiyatro salonu koltuk sayısı 314 bin 479 oldu. 33 bin 772 tiyatro gösterisi yapılırken, toplam 7 milyon 841 bin vatandaş bu gösterileri izledi.

Söz konusu veriler, 2004/05 yılına göre karşılaştırıldığında ise AK Parti döneminde kültür ve sanata verilen değerin daha da arttığını gösteriyor.

TÜRKİYE TİYATRO İSTATİSTİKLERİ:

(2004/05 ile 2017/18 karşılaştırması)

Tiyatro salonu: 123-736

Tiyatro koltuk sayısı: 46.438-314.479

Tiyatro eseri: 1.177-9.376

Tiyatro gösteri sayısı: 11.453-33.772

Tiyatro seyircisi: 2.716.251-7.841.353

TİYATRO SALONLARINDA YAPILAN GÖSTERİ SAYISI GEÇEN YILA GÖRE DE %6,6 ARTTI

Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında; 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı %6,6 artarak 33 bin 772 oldu. Tiyatro salonlarında yapılan yerli/telif eser gösteri sayısı geçen sezona göre %6,9 artarken, yabancı/çeviri eser gösteri sayısı %5,3 arttı.

İŞTE YILLARA GÖRE BÜYÜK ARTIŞ GÖSTEREN TİYATRO VERİLERİ

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TİYATRO SEYİRCİ SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre %4,8 artarak 9 bin 376'ya ulaştı. Tiyatro salonlarında oynanan yerli/telif eser sayısı geçen sezona göre %4,3 artarken, yabancı/çeviri eser sayısı %7,4 arttı. Tiyatro seyirci sayısı 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre %11,9 artarak 7 milyon 841 bin 353 oldu. Tiyatroda yerli/telif eser seyirci sayısı geçen sezona göre %7,8 artarken, yabancı/çeviri eser seyirci sayısı %26,7 arttı.

Öte yandan, son dönemde kültür-sanat alanında birçok projeye destek veren hükümet, projelere çeşitli teşviklerle de katkı sağlıyor.