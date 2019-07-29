Türk askerinden Kosova eğitimine destek

BUGÜN NELER OLDU

Kosova'dagörevinin 20. yılını dolduran Türk askeri, ülkenin farklı yerlerinde eğitim alanına sağladığı desteğini artırarak devam ettiriyor. Bu bağlamda, Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Prizren Belediyesi'ne bağlı Zojz köyündeki Sinan Taçi İlköğretim Okulu'nun çocuk parkı ve spor sahasının açılışını yaptı. Proje kapsamında, 1 adet çocuk oyun parkı, 1 adet bank, 2 adet basketbol potasının alımı ve spor sahasının bakım ve onarımı yapıldı. Törende konuşan Prizren Belediyesi Eğitim Müdürü Gani Gırmizay, Kosova'da 20 yıldan bu yana 'KFOR' barış gücünde görevli Türk askerinin, Kosova'daki eğitime sağladıkları desteklerden dolayı teşekkür etti. Kosova Türk Temsil Heyeti Başkan Vekili İstihkam Albay Erhan Bahatır da, Türk askeri olarak 20 yıldan bu yana her türlü destekle Kosova halkının yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.