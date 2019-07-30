Amca ve yeğenin katili yakalandı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde arazide bulunan hayvanlarını otlatan çobana yemek götüren AK Parti Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük 18 Haziran 2019 tarihinde silahla başlarından vurularak öldürülmüştü. Amca ile yeğeninin cesetleri Turnagöl Mahallesi ile Anıtlı Mahallesi arasında yer alan boş arazide terk edilmiş haldeki kamyonetin kasasında bulunmuştu. Amca ile yeğenin cenazeleri Turnagöl köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verilmişti.



ERZURUM'DA YAKALANDI

Olayın ardından emniyet güçleri olayın faillerini yakalamak için soruşturma başlattı. Terör örgütü PKK tarafından katledildiği belirlenen amca ile yeğenini öldüren teröristin Şevger kod adlı Muhammet Fadullah Kamış oltuğu tespit edildi. İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan Kamış, güvenlik güçlerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla dün Erzurum'da yakalandı. Teröristin üzerinden yakalandığı sırada 2 el bombası, 1 tabanca ve 4 M16 şarjörü çıktığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Erzurum Valisi Okay Memiş, gri listedeki teröristin çok gizli bir operasyonla yakalandığını belirterek "Karayazı'da iki vatandaşımızı katleden terörist, İstihbarat Birimlerimiz, Jandarma ve Emniyet güçlerimizin çok titiz çalışmaları sonucu sağ olarak ele geçirilmiştir. Olayın ardından yapılan istihbarat çalışmalarında katilin terör örgütü mensubu olduğu belirlenmişti. İlk günden beri çok ciddi bir çalışma gerçekleştirildi. Detaylarını şu an paylaşamayacağım çok önemli bir operasyonla ele geçirildi.



CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİ

Terörist, ilk sorgusunda cinayetleri itiraf etti. Operasyonun yapıldığı alanda güvenlik güçlerimiz çalışmalarına devam ediyor. Olayın bağlantıları araştırılıyor" dedi. Cinayeti itiraf eden teröristin, Erzurum'un Horasan ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, teröristin AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün öldürülmesi olayının faili olduğunun belirlendiği kaydedildi.

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