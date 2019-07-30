Ankesör’de 60’ıncı dalga

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FETÖ'nün TSK'daki ByLock'u olarak adlandırılan "Ankesör" soruşturması kapsamında yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. Ankara merkezli düzenlenen 60'ıncı operasyon 10 ili kapsadı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 41 astsubaydan 16'sı yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün mahrem imamları tarafından kullanılan 477 ankesörlü-kontörlü telefon tespit edilmişti. Başsavcılık tarafından ankesörlü hatlardan arandığı belirlenen örgüt elemanlarına yönelik 2017 yılından itibaren operasyonlar gerçekleştiriliyor. Soruşturma kapsamında Ankara'da ankesör soruşturmasında toplamda 59 operasyon yapılmıştı. Dün düzenlenen operasyonla bu sayı 60'a çıktı. Daha önceki 59 operasyonla, etkin pişmanlıktan yararlanan 538 şüpheli, bin 209 subay, 660 astsubay, bin 203 mahrem imam ve bin 458 sivil olmak üzere toplamda 4 bin 350 örgüt elemanı tespit edilmişti. Hakkında en çok işlem yapılan birimin ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı olduğu bildirildi.