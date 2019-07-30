Anlaşma olmazsa güvenli bölgeyi biz kurarız

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'e, ortak bir noktada buluşulmaması halinde Suriye sınırında öngörülen güvenli bölgeyi Türkiye'nin tek başına oluşturacağını söyledi. Akar dün Esper'le telefonda görüştü. Bakanlık açıklamasına göre, Akar görüşmede, Türkiye'nin beklentisinin ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini tamamen sonlandırması olduğunu ifade etti. Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin verilmeyeceğini vurgulayan Akar, "Türkiye'nin sadece kendi ülkesi ve milletinin güvenlik ve emniyetini değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar ve Yezidiler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenlik ve emniyetini istediğini" vurguladı. Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da 26 Temmuz'da ifade ettiği gibi, ABD ile ortak bir noktada buluşamazsak Güvenli Bölge'yi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağımız ifade edilmiştir" dedi.