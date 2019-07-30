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Aranan şüpheli 'da yakalandı

'nde yasa dışı yollarla 'a geçerek Bulgar polislerince yakalanmasının ardından 'ye iade edilen iki kişiden biri çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2019 17:14
Aranan şüpheli Bulgaristan'da yakalandı

Dereköy köyünden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçen S.D. ve S.B, Bulgaristan'ın sınır devriye polislerince yakalandı.

Protokol kapsamında Türkiye'ye teslim edilen şüphelilerden S.D'nin "başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanma ve basit yaralama" suçlarından arandığı belirlendi.

Şüpheliler, Kırklareli Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları adli makamlarca şüphelilerden S.D. tutuklanırken, S.B. ise tutuksuz yargılanmak üzere denetimli serbest bırakıldı.

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Aranan şüpheli Bulgaristan'da yakalandı
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