Bedelli askerlik kura çekimi son gün ne zaman? Başvuru nasıl yapılacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Bedelli askerlik süreci son zamanlarda vatandaşların epey ilgiyle takip ettiği bir konu oldu. Vatani görevini yerine getirmek isteyen yüz binlerce vatandaş konuya yönelik araştırmalarını yapmaya devam ediyor. Bedelli askerlik başvuruları için son günlere girilmiş durumda. Bunun yanında kura ve sevk tarihleri de belli oldu.

BEDELLİ ASKERLİK KURA ÇEKİMİ SON GÜN NE ZAMAN? 2019 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Haberimizin detaylarından Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı duyuru ile 2019 Bedelli askerlik ücreti bilgisine ulaşabilir, başvuru işlemlerinin ne zaman ve hangi gün sona ereceğini rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.