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kura çekimi son gün ne zaman? Başvuru nasıl yapılacak? ücreti ne kadar oldu?

tarafından yapılan başvuruları 16 Temmuz tarihi ile başlamıştı. Yeni getirilen sistem ile sürekli hale gelen askerlik hakkından yararlanmak isteyen vatandaşlar vatani görevlerini yerine getirmek için bu konuyla alakalı araştırmalar yapıyorlar. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden tamamlarken kura çekiminin son gün tarihini ve ücretini de merak ediyorlar. Buna göre; son gün ne zaman? Ücretler ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 30.7.2019 08:58 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 08:58
Bedelli askerlik kura çekimi son gün ne zaman? Başvuru nasıl yapılacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

süreci son zamanlarda vatandaşların epey ilgiyle takip ettiği bir konu oldu. Vatani görevini yerine getirmek isteyen yüz binlerce vatandaş konuya yönelik araştırmalarını yapmaya devam ediyor. başvuruları için son günlere girilmiş durumda. Bunun yanında kura ve sevk tarihleri de belli oldu.

BEDELLİ ASKERLİK KURA ÇEKİMİ SON GÜN NE ZAMAN? 2019 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Haberimizin detaylarından 'nın yaptığı duyuru ile 2019 Bedelli askerlik ücreti bilgisine ulaşabilir, başvuru işlemlerinin ne zaman ve hangi gün sona ereceğini rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.

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Bedelli askerlik kura çekimi son gün ne zaman? Başvuru nasıl yapılacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
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