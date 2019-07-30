Dünyanın en büyük doğalgaz depolama projesi start aldı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin enerji arz ve güvenliğinde kritik öneme sahip Aksaray'daki Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi'nde kapasite artırımı için düğmeye basıldı. Bu kapsamda projenin temeli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katıldığı törenle atıldı. Törende bir konuşma yapan Bakan Dönmez, Türkiye'nin her anlamda yaşadığı değişim ve dönüşümün enerji sektörüne, özelde de doğalgaz sektörüne pozitif yansıdığını belirterek, "Bugün 680 milyon metreküp depolama ve günlük 20 milyon metreküp geri üretim kapasitesiyle tesisimiz halihazırda işletme halinde. Proje tamamlandığında inşallah 5,4 milyar metreküp toplam kapasiteyle tuz yapılarında oluşturulan dünyanın en büyük depolama tesisi olacak" dedi. Temel atma törenine yazılı bir mesaj gönderen Başkan Recep Tayyip Erdoğan da "Türkiye küresel enerji projelerini hayata geçirmek için sadece jeopolitik konumuyla değil, aynı zamanda bilgi birikimi, tecrübesi, siyasi istikrarı ve güçlü ekonomisiyle de bölgenin her zaman en güçlü ve güvenilir partneri olacaktır" ifadelerini kullandı.