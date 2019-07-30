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'te sığınağı kullanılamaz hale getirildi

VAN'ın ilçesinde jandarma ekipleri tarafından arazide yapılan aramalarda terör örgütü 'nın kullandığı bir sığınak tespit edildi. Çeşitli malzemelerin ele geçirildiği sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2019 13:38 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 13:43
Erciş'te PKK sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından Erciş ilçesi kırsalında PKK/KCK terör örgütünün kullandığı sığınak, barınak bulunduğunun tespit edilmesi üzerine dün bölgeye 'Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz Operasyonu' düzenlendi. Operasyon kapsamında arazide yapılan aramalarda teröristlerin kullandığı bir sığınak tespit edildi. Jeneratör, akü, sığınak yapımında kullanılan çeşitli araç ve gereç ile yaşam malzemelerinin ele geçirildiği sığınak, kullanılamaz hale getirilirken, bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

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Erciş'te PKK sığınağı kullanılamaz hale getirildi
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