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FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

merkezli 8 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2019 15:21 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 15:21
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Zanlılar, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden H.K, İ.K, Y.Ö. ve M.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca 23 Temmuz'da FETÖ'nün TSK'deki "mahrem askeri yapılanmasının" deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik Kütahya, Bursa, Eskişehir, Ankara, Kocaeli, Erzurum, Isparta ve Kayseri'deki adreslere operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda 6 muvazzaf astsubay ile daha önce astsubay iken TSK'den ihraç edilen 4 kişi yakalanmıştı.

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FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon
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