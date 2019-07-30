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Gri listeye bir çizik daha

DAVUT AĞAH Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2019
Gri listeye bir çizik daha
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 26 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan "Hvinrej Çarçella" kod adlı terörist Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi. Öte yandan Siirt'in Eruh kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca 5 gün önce başlatılan hava destekli operasyonda, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Ölü ele geçirilen teröristlerle birlikte, ayrıca M4, M16 ve Kalaşnikof piyade tüfeği ile 3 el bombası bulundu. Hakkari Yüksekova'da ise 25 Temmuz'da gercekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen iki teröristin Emrullah Cihan ve Nejdet Açiçek olduğu belirlendi.
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Gri listeye bir çizik daha
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