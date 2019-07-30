Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Hakkari'de operason: 2 terörist etkisiz hale getirildi

'de operason: 2 terörist etkisiz hale getirildi

'de kırsalda sürdürülen operasyonlar kapsamında 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2019 11:33 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 11:37
Hakkari'de operason: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hakkari Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

JANDARMA VE EMNİYETTEN ORTAK OPERASYON

İçişleri Bakanlığından iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce ortak operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

İKİ HAİN ETKİSİZ

Açılamada, iki teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgedeki operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Ayrıntılar geliyor...

AYM'nin koruduğu akademisyenlerin bildiri şemsiyesi açtığı PKK'lılar 793 evladımızı şehit etti!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakkari'de operason: 2 terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN