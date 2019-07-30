Hakkari'de operason: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hakkari Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

JANDARMA VE EMNİYETTEN ORTAK OPERASYON

İçişleri Bakanlığından iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce ortak operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

İKİ HAİN ETKİSİZ

Açılamada, iki teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgedeki operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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