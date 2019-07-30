HDP’li Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde taciz iddiası

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Mardin'de İŞKUR'dan geçici işçi olarak Büyükşehir Belediyesi'nde belediyede işe giren ve 7 ay boyunca çalışan bir çocuk annesi G.K. isimli kadın, çalışma süresinin bitmesi ile yeniden belediyeye işbaşvurusu yaptı. MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D., G.K.'yi arayarak sahibi olduğu otelde görüşmek istediğini belirtti. A.D., görüşmeye 14 yaşındaki kızı ile giden G.K.'ye otelde sadece kendisine kayvaltı hazırlaması için iş teklif etti. Bunun üzerine G.K., Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek taciz ididasıyla A.D. ile bu kişiye telefon numarasını verdiğinden şüphelendiği M.Ç'den de şikâyetçi oldu. A.D. ise suçlamaları reddetti.