Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 10:41
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AVAŞİN'E HAVA HAREKATI

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

MEVZİ, BARINAK, SIĞINAK VE 3 TERÖRİST ETKİSİZ

Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN