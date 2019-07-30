İşçi kovan belediyeye yargı ‘Dur’ dedi

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Haksız olarak binlerce işçiyi kapı dışarı eden CHP'li belediyelerin uygulamasına yargıdan emsal niteliğinde bir karar çıktı.Gaziantep'in Araban ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Hasan Doğru, belediyede taşerondan kadroya geçen 90 işçiden 34'ünü gerekçe göstermeden işten çıkardı. Bir kısmı 80-10 yıllık belediye çalışanı olan işçiler Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak işe iadelerini istedi. Bazı çalışanlar ise tazminat talep etti. Mahkeme işe iadesini isteyen 7 işçiden 6'sının talebini kabul ederken, 20 işçiye de tazminat ödenmesine karar verdi. İşçilerin avukatı Mustafa Sonar, "Karar diğer davalar için de emsal olur" dedi.