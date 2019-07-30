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Valiliğinden "muhtarlara talimatı" iddiasına yalanlama

Valiliğince, muhtarlara "kentteki Suriyelilerle ilgili sorunların dışarı yansıtılmaması talimatı verildiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2019 16:23 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 16:24
İzmir Valiliğinden muhtarlara Suriyeli talimatı iddiasına yalanlama

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın kuruluşlarının ve internet haber sitelerinin "İzmir Valiliğinin muhtarlara Suriyelilerle ilgili sorunların dışarı yansıtılmaması ve Suriyelilerin karıştığı suçların resmi kayda geçirilmeden halledilmeye çalışılması talimatı verdiği" yönündeki iddiaları içeren haberlere yer verdiğine işaret edildi.

Haberlerin gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu görevi yürütmekte olan muhtar, kolluk kuvvetleri ile tüm idareci ve memurlar, görevlerini kanun ve mevzuat çerçevesinde yerine getirmekte olup suça karışan Suriyelilerle ilgili gerekli iş ve işlemler ile denetim ve kayıtlarının yapılmasında üzerilerine düşen kanuni sorumluluğu titizlikle yürütmektedirler.

Gerçeği yansıtmayan bu tip haberler, özveriyle çalışan tüm kamu görevlilerini zan altında bırakmaktadır. Evrensel Basın Meslek İlkeleri de göz önünde bulundurularak bu tip haberler konusunda daha dikkatli davranılması sadece etik bir sorumluluk değil aynı zamanda bir vatandaşlık gereğidir."

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İzmir Valiliğinden "muhtarlara Suriyeli talimatı" iddiasına yalanlama
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