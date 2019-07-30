MGK’nın gündemi yoğun

BUGÜN NELER OLDU

MilliGüvenlik Kurulu (MGK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak MGK toplantısında, iç ve dış güvenliği ilgilendiren gelişmeler tüm yönleriyle masaya yatırılacak. Güvenlik birimleri, başta PKK, FETÖ, YPG, DEAŞ olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında sürdürülen terörle mücadele faaliyetlerinde gelinen son durumla ilgili Kurul'a bilgi sunacak.Toplantıda, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen Pençe Harekatı'ndaki gelişmeler de ele alınacak. Toplantının diğer önemli bir gündem maddesi ise Suriye konusu olacak. Geçen hafta ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Ankara'da gerçekleştirdiği bir dizi temasın ardından gerçekleşecek MGK toplantısında, 'güvenli bölge' ile ilgili çalışmalar değerlendirilecek. Suriye meselesi çerçevesinde başta İdlib, Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki gelişmeler ile terör örgütü PYD ile mücadele konusu da masaya yatırılacak.MGK toplantısının gündeminde, ilk partisinin teslimatı tamamlanan S-400 hava savunma sistemi ile F-35 programı ile ilgili gelişmeler de yer alacak. MGK da ayrıca Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler değerlendirilecek. İlgili yetkililer Doğu Akdeniz'de yürütülen sondaj çalışmalarının yanı sıra bununla ilgili yapılan güvenlik faaliyetleri hakkında Kurul'a bilgi verecek.