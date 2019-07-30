Milli Güvenlik Kurulu’nda 6 kritik başlık! Fırat'ın doğusuna operasyon masada..

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, perşembe günü yapılacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) öncesinde toplanacak Milli Güvenlik Kurulu'na (MGK) başkanlık edecek. Son zamanların en kritik MGK'sında en önemli gündem maddesi Suriye'deki gelişmeler bağlamında bir süredir konuşulan Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonun ayrıntıları olacak.

KRİTİK GÜNDEM GÜVENLİ BÖLGE MGK'da Türkiye'nin 30 kilometre derinliğinde ve kendi kontrolünde olmasını istediği güvenli bölgeyle ilgili planlamalar ve ABD ile yürütülen görüşmelerin detayları ele alınacak. Toplantıda ayrıca Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonun ayrıntıları ve güvenli bölgenin detayları da görüşülecek. MGK'da Türk ve ABD askeri heyetleri arasında, güvenli bölgenin tesisi için oluşturulan çalışma grubunun faaliyetleri değerlendirilecek.

AKAR VE KOMUTANLAR BİLGİLENDİRECEK

Hürriyet'in haberine göre bir süredir hazırlıkları süren olası operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları kurul üyelerine bilgilendirmede bulunacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanısıra Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanllığı'nda kritik görüşmeler gerçekleştiren ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin temaslarından çıkan sonuçlar da MGK'da ele alınacak. MGK'da Menbiç ve İdlib'deki son gelişmeler de tüm ayrıntılarıyla görüşülecek.

Milli Güvenlik Kurulu’nda 6 kritik başlık! Fırat'ın doğusuna operasyon konuşuluyor

S-400 VE F-35'LER DE MASAYA YATIRILACAK



Toplantıda S-400'lerin teslimatı süreci, hangi bölgelere yerleştirileceği ve ABD ile gerilime yol açan F-35'lerle ilgili Ankara'nın atacağı adımlar konuşulacak. Ayrıca Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılması halinde izlenecek yol haritası ve diğer seçenekler de ele alınacak. Toplantıda Erbil'de Türk diplomata yapılan saldırı ve ardından yürütülen operasyonun ayrıntıları da değerlendirilecek. MİT Başkanı Hakan Fidan saldırıya karşı yürütülen ortak operasyona ilişkin kurul üyelerini bilgilendirecek.