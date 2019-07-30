Son dakika: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 6 saat sürdü.

Toplantıda Suriye sınırında oluşturulacak güvenli bölge, Fırat'ın doğusuna olası operasyon ve Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonlar, Türkiye'ye teslimatına başlanan S-400'ler, ABD'nin F-35 kararı, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.

MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı. Bildiride;

"Ülkemizin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler ele alınarak, milli birlik ve beraverliğimiz ile bekamızı tehdit eden PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere bütün terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadele hakkında Kurul'a bilgi sunulmuş ve konu bütün boyutlarıyla müzakere edilmiştir.

PKK terör örgütüne karşı Irak'ın kuzeyinde "Pençe-1 ve Pençe-2 Harekatları"nın başarıyla yürütüldüğü, operasyon yapılan bölgeler tamammen temizlenenene kadar terörle mücadele harekatlarımızın devam edeceği önemle vurgulanmıştır.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli bir diplomatımızın şehit olduğu menfur saldırı sert şekilde kınanmış, eylemin arka planının aydınlatılması ve sorumluları hakkında gereğinin yapılması hususundaki çalışmaların sonuna kadar takip edileceği kaydedilmiştir.

Çocukları zorla silahlandırarak terör eylemlerine alet eden PKK/PYD-YPG'nin bahse konu suçları uzun süredir işlemekte olduğu bilinmesine rağmen, bazı ülkelerce halen müttefik olarak görülerek, eğitim ve teçhizat dahil, askeri ve siyasi açıdan desteklenmesinin kabul edilemez olduğu belirtilmiştir. " ifadelerine yer verildi.

Detaylar Geliyor...