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'da operasyonu

'nin ilçesinde bir şahsın ikametinde yapılan aramada 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2019 16:13
Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda ilimiz Yüksekova ilçesi Akpınar köyünde bir şahsın ikametinde yapılan aramada toplam daralı ağırlığı 2 kilogram olan metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 2 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu
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