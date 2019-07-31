AYM’den teröre desteğe ‘İfade özgürlüğü’ kılıfı

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AnayasaMahkemesi (AYM), 'terör sevicileri'ne yönelik skandal kararına gelen yoğun tepkiler üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı. Açıklamada "AYM, bildirinin belirli perspektiften ve tek yanlı hazırlandığı, abartılı yorumlar içerdiği, güvenlik güçlerine karşı incitici ve saldırgan bazı ifadeler barındırdığının farkındadır" denildi. Buna karşın bildirideki terörist yaklaşımı ifade özgürlüğü içinde gördüğünü belirten AYM, açıklamada şu yoruma yer verdi: "Bildirinin Anayasa'nın 26. maddesinde yer alan ifade özgürlüğünün korunmasından yararlanması gerektiği yönündeki yorumları AYM'nin bildiride yer alan düşünceleri paylaştığı veya desteklediği anlamına gelmez." Açıklamadaki çelişkili noktalardan biri de terörle mücadele eden devleti, halka 'katliam', 'kıyım' ve 'işkence' yapmakla suçlayan bir bildiriye katılmanın mümkün olmadığının vurgulanması. Ancak bildiride "Bildirinin imzalanmasına neden olan operasyonları yürüten kamu gücüne karşı ağır eleştirilerde bulunulabileceğinin öngörülmesi ve demokratik çoğulculuk açısından bunlara daha fazla tahammül edilmesi gerekir" ifadesi dikkat çekti.