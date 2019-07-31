Başkan Özlem Çerçioğlu’ndan sekretere kıyak

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AydınBüyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, sekreteri Gökçen Çavuşoğlu'nu belediyeye ait Ay Jeotermal Enerji A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'na üye olarak atadığı ortaya çıktı. Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan bilgiye göre, sekreter Gökçen Çavuşoğlu 25 Nisan 2021'e kadar bu şirkette Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.Geçtiğimiz günlerde Gökçen Çavuşoğlu'nun erkek kardeşi Ahmet Tözün ve eşi Ozan Çavuşoğlu'nun da belediyeye ait ASKİ'de çalıştığı haber konusu olmuştu.Kardeş Ahmet Tözün'ün burada Çevre Mühendisi olarak maaş aldığı ileri sürülmüştü. Sekreterin kayınbideri Okan Çavuşoğlu'nun belediyede Güvenlik Şefi, babası Vural Tözün'ün ise Kültür Dairesi'nde çalıştığı iddia edilmişti.