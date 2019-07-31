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Son dakika! Başkan Erdoğan ile telefonda görüştü...

Son dakika haberi; Başkan Erdoğan, görüşmede 'ın yeni başbakanı seçilmesi dolayısıyla 'u tebrik etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2019 23:47 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 00:04
Son dakika! Başkan Erdoğan Boris Johnson ile telefonda görüştü...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, telefon görüşmesinde, Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı seçilmesi dolayısıyla Johnson'u tebrik etti ve görevinde başarılar diledi.

Görüşmede, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın önemli stratejik ortak olduğunu belirten Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni dönemde de her alanda gelişeceğine inandığını ifade etti.

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Son dakika! Başkan Erdoğan Boris Johnson ile telefonda görüştü...
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