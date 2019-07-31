Bir yıl oldu ama acısı dün gibi taze

BUGÜN NELER OLDU

Hakkâri Yüksekova'da 31 Temmuz 2018'de, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı bombanın infilak etmesi sonucu şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya (25) ile 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa'nın acısı dinmiyor. Suudiye Demir, hain saldırıda kaybettiği kızı ve torununun Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki mezarlarını sık sık ziyaret ediyor. Torunu ve kızı için dua eden Demir, "Acıları hiç dinmedi, senesi doldu. Dua ediyorum, dertleşiyorum yavrularımla" diye konuştu. Saldırının faillerinin yakalandığını anımsatan Demir, teröristin ve ailesinin de benzer acıları yaşamasını diledi.