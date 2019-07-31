CHP’li belediyeler sendikalara savaş açtı

BUGÜN NELER OLDU

AntalyaBüyükşehir Belediyesi'nde, HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası ile belediyenin İnsan Kaynakları A.Ş. şirketi arasında toplu iş sözleşmesinin imzalanmaması nedeniyle başlatılan grevin 5'inci gününe girildi. Greve Uşak, Konya, Denizli, Isparta, Afyon, Kütahya Şube Başkanları ve Ege Bölge Başkanı da destek verdi. Belediye önünde toplanan kalabalık "Sözleşme hakkımız engellenemez", "İşçiyiz haklıyız direneceğiz" sloganları attı. Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, CHP'li belediyelerin sendikalara savaş ilan ettiğini belirterek, "Bu üç ayda, 20 bin işçi zorla tehdit edilerek Hizmet-İş ve Hak-İş'ten istifa ettirildi. İstifa etmeyenler sürgün edildi, işçilerin iş akitleri askıya alındı" diye konuştu.