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Erdoğan inceleme yapıyor… İşte ’in yeni kalesi

incelemelerde bulunmak üzere helikopterle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yeni binasına geldi.

Giriş Tarihi: 31.7.2019 13:34 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan inceleme yapıyor… İşte MİT’in yeni kalesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan son teknolojiyle donatılmış MİT'in yeni binasına saat 12.40 civarında geldi.

Yaklaşık 5 bin dönüm alanın üzerine inşa edilen ve 'kale' olarak nitelendirilen bina 3 metre yüksekliğinde duvarlarla çevrili.

Bina ve çevresinde sinyal kesici dinlemeyi önleyen sistemlerinde de bulunduğu edinilen bilgiler arasında.

Ana binanın iç içe katmanlar şeklindeki mimari yapısı da dikkat çeken özelliklerinden biri olarak gösteriliyor.

Devasa ana binanın haricinde MİT personelinin atış talimi yapacağı farklı bir bina da bölgede yer alıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan inceleme yapıyor… İşte MİT’in yeni kalesi
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