Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Erdoğan'ın Bahçeli ziyaretinde dikkat çeken plaka ayrıntısı

Erdoğan'ın Bahçeli ziyaretinde dikkat çeken plaka ayrıntısı

Başkan , lideri 'yi evinde ziyaret etti. Görüşmenin yarım saat sürdüğü öğrenildi. Erdoğan'ın ziyarete sivil plakalı bir araçla gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 31.7.2019 15:58 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 16:03
Erdoğan'ın Bahçeli ziyaretinde dikkat çeken plaka ayrıntısı

Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatının yeni binasında incelemede bulunduktan sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Basına kapalı görüşme yarım saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

MASADA O KONULAR VARDI

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli görüşmesinde güncel siyaset ve dış politika konuları ele alındı.

PLAKA DETAYI

Devlet Bahçeli'nin Beytepe'deki evine sivil plakalı bir araçla gelen Erdoğan, MHP liderinin evinde yaklaşık 35 dakika kaldı. .

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan'ın Bahçeli ziyaretinde dikkat çeken plaka ayrıntısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN