Erdoğan'ın Bahçeli ziyaretinde dikkat çeken plaka ayrıntısı

Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatının yeni binasında incelemede bulunduktan sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Basına kapalı görüşme yarım saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
MASADA O KONULAR VARDI
Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli görüşmesinde güncel siyaset ve dış politika konuları ele alındı.
PLAKA DETAYI
Devlet Bahçeli'nin Beytepe'deki evine sivil plakalı bir araçla gelen Erdoğan, MHP liderinin evinde yaklaşık 35 dakika kaldı. .