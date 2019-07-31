FETÖ’ye il il operasyon: 80 gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgüt imamları tarafından ankesörlü ve kontörlü telefonlardan arandıkları belirlenen 20'si muvazzaf, diğerleri emekli ve ihraç edilmiş 26 asker hakkında gözaltı kararı verildi. 15 ilde düzenlenen operasyonda 23'ü gözaltına alındı. Örgütün İzmir'in Karşıyaka ilçesi kadın yapılanmasına yönelik bir başka soruşturmada, örgüt adına kurban, burs ve bağış adı altında para topladıkları, örgüte ait basın yayın organlarına abone oldukları ve örgüt toplantıları düzenledikleri belirlenen 24 kadın hakkında gözaltı kararı verildi. 22'si gözaltına alındı.Adana'da aralarında daha önce meslekten ihraç edilen eski polislerin de bulunduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 7 ildek 20 kişi gözaltına alındı.Antalya'da, örgüt imamları tarafından ankesörlü ve kontörlü telefonlardan arandıkları belirlenen biri emekli albay, 2'si muvazzaf teğmen, 8'i muvazzaf astsubay, biri eski uzman çavuş, 3'ü de askeri okullardan atılan eski öğrenci 15 şüpheli gözaltına alındı.Düzce'de yargılandığı davada 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan eski komiser yardımcısı Ali . M. Eskişehir'de saklandığı evde yakalandı.Örgütün mahrem imamı olduğu belirlenen C.C., Samsun'daFETÖ'nün "gaybubet evi" olarak kullandığı evde yakalandı.