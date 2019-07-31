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'da bir eve ses bombası atıldı!

'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce iki katlı müstakil eve ses bombası atıldı. Pencerenin demir korkuluklarına çarpıp yere düşerek patlayan ses bombası, evde oturanlara korkulu anlar yaşattı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 09:46
Adana'da bir eve ses bombası atıldı!

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44091 Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, evin bahçesine ses bombasını atıp, kaçtı. Büyük bir gürültüyle patlayan ses bombası, uyuyan ev sakinlerinde paniğe neden oldu. Korkuyla dışarıya çıkan ev sakinleri, durumu polise bildirdi. Gelen polisin yaptığı incelemede, ses bombasının, pencerenin demir korkuluklarına çarparak bahçede patladığı tespit edildi. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Adana'da bir eve ses bombası atıldı!
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