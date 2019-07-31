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'li belediyeye iş için başvuran kadının taciz edildiği iddiası

'li Mardin Büyükşehir Belediyesine iş için başvuran kadının kendisini sözlü taciz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı A.D. gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2019 17:09 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 17:09
HDP'li belediyeye iş için başvuran kadının taciz edildiği iddiası

Alınan bilgiye göre, Mardin Büyükşehir Belediyesine iş için başvuran 30 yaşındaki G.K'nin kendisini sözlü taciz ettiği gerekçesiyle MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D. hakkında şikayetçi olmasının ardından soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri A.D'yi gözaltına aldı.

A.D, Mardin Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

30 YAŞINDAKİ KADINA TACİZ...

HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesine iş için başvuran G.K. (30), MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D. tarafından sözlü taciz edildiğini iddia ederek, suç duyurusunda bulunmuş, A.D. ise hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu öne sürmüştü.

Mardin Büyükşehir Belediyesince, belediyeye iş için başvuran bir kadının MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D'nin sözlü tacizine uğradığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı savunulmuştu.

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HDP'li belediyeye iş için başvuran kadının taciz edildiği iddiası
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