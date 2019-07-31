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'te operasyonu

'ün Eflani ilçesinde düzenlenen operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2019 15:53
Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, il ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin tarlalarda kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Göller köyü Çukurca Mahallesi ve Saraycık köyü Bozarmut Mahallesi'ndeki bazı evlere operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.Ç, E.T, A.S, M.S. ve O.Ç. yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde ve tarlalarda yapılan aramalarda 92 kök Hint keneviri, 5 av tüfeği, iki tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Karabük'te uyuşturucu operasyonu
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