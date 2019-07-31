Kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

İddiaya göre, A.T. (28) isimli şahıs, kendisini Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünde çalışan polis memuru olarak tanıtarak, 3 kişiyi cep telefonu satma bahanesiyle 12 bin 400 lira dolandırdı.

Polis ekipleri, mağdurların şikayeti üzerine yaptıkları çalışmada A.T'yi Geyraz Polis Uygulama noktasında yakaladı.

Şahsın üzerine yapılan aramada, polis yeleği, 2 metal polis arması ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şahsın dolandırıcılık, tutuklu veya hükümlünün kaçması suçundan arama kaydının bulunduğu öğrenildi.