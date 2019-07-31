Milyonluk araba aldı şoföre süper yetki verdi

BUGÜN NELER OLDU

CHP'liİzmir Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur şoförünü, "Süper yetki" ile Başkan Yardımcısı, Özel Kalem Müdürü, Zabıta Amiri ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü yaptı, kendine 1.3 milyona lüks araç aldı, 75 kişiyi daha işten çıkardı. İzmir'in Torbalı ilçesinde, 425 işçiyi tasarruf bahanesiyle bayram öncesi işten atıp, 24 yaşındaki üniversite öğrencisi oğlu Efe'yi 7 bin lira maaşla belediye şirketine müdür yardımcısı yapan CHP'li Belediye Başkanı İsmail Uygur'un, 7 yıl özel şoförlüğünü yapan Ali Yakupoğlu'nu da "Tam yetkili" olarak başkan yardımcısı yaptığı ortaya çıktı. Lise mezunu bir gençken, 27 yaşında Uygur'un şoförü olarak girdiği belediyede şimdi başkandan sonra en yetkili "İkinci isim" konumuna gelen Yakupoğlu'nun, ayrıca "Süper yetki" ile Özel Kalem Müdürü, Zabıta Amiri ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü olarak görevlendirildiği de belirlendi. Belediyeye ait hal, işletme, tesis, depo, park, bahçe, şantiye, bina vb. yerlerde bekçilik görevi yapan görevlilerin sevk ve idaresi de Yakupoğlu'nun emrine verildi. Aylık 850 bin lira maaş ödemesi yaptığı 425 işçinin maliyeti fazla geldiği için tasarruf gerekçesiyle işten atan Uygur'un, 150 bin lira değerindeki Volvo S80 marka makam aracını beğenmeyerek 1.3 milyon lira değerinde 2018 model BMW 7.30 marka makam aracı aldığı da ortaya çıktı. Olayın duyulması üzerine aracı sakladığı öğrenilen Uygur'un, bir yandan tasarruf diyerek asgari ücretli işçileri kapıya koyarken, diğer yandan kendine 1.3 milyon liralık lüks makam aracı alması, "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" yorumlarına neden oldu.Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, işçi kıyımını dün de sürdürdü. Uygur, belediyede çalışan 50'si güvenlik görevlisi 25'i de işçi 75 belediye personelinin daha işine son verdi. Dün işten çıkarılma tebligatlarını alan işçiler şok oldu. Çıkarılma gerekçesi olarak ta yine mali şartlar, istihdam fazlalığı ve ülkenin ekonomik durumu gösterildi.