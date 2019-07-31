ÖSYM’nin geliri ancak giderini karşılıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının ardından öğrencilere tanınan tercih hakkı süresi de dolarken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sınav ücretleriyle ve gelir giderlerine ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Selçuk, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlara ilişkin soruların hazırlanması, basımı, sınav güvenliği ve organizasyonu için yapılan harcamaların yine sınav görevlilerinin ücretleri ve diğer harcamaların, sınav ücretlerinden karşılandığı, merkezi bütçeden herhangi bir ödenek ayrılmadığını söyledi. ÖSYM'nin yaptığı KPSS, TUS, YDS, DGS ve YKS gibi sınavlarda 1 milyon 300 bin kişinin görev yaptığını belirten Bakan Selçuk, sınavlara ise yılda ortalama 10 milyon adayın girdiğini kaydetti.

Uygulanan sınavlarda toplam aday sayısının yüzde 60'ını oluşturan YSK sınavı ücretlerinin 4 yıldan beri artırılmadığını, diğer sınav ücretlerinde ise yüzde 15 civarında artış yapıldığını söyleyen Bakan Selçuk, adaylardan tahsil edilen başvuru ücretlerinin ÖSYM'nin bütçesini oluşturduğunu, ÖSYM'nin tüm giderlerinin de adaylardan tahsil edilen sınav ücretlerinden karşılandığını vurguladı.

Bakan Selçuk, ÖSYM'nin 2018'de 113 milyon kâr elde ettiği iddiasının tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti. 2018'de ÖSYM'nin sınav başvuru ücretlerinden 115 milyon 453 bin 625 lira KDV çıkarıldıktan sonra ÖSYM'nin herhangi bir kar elde etmediğinin anlaşılacağını ifade etti.

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