PKK’ya darbe üstüne darbe

BUGÜN NELER OLDU

Terörörgütü PKK'ya yönelik yurt içi ve sınır ötesinde başlatılan operasyonlar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe Harekâtı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hala getirildi. Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtında ise 3 PKK'lı terörist öldürüldü. Böylece harekatın başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 76'ya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada,"Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen son hava harekâtında 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hala getirildi. Böylece Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu" denildi. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina bölgesinden yurt içine sızmaya çalışan 2 teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İç güvenlik operasyonları kapsamında ise, Hakkâri kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekat timleri tarafından terör örgütüne yönelik ortak operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan Hakkâri'nin Şemdinli ve Çukurca ilçesi kırsalına sızmaya çalışan bir grup terörist kaçmaya çalıştı. Teröristlerden 2'si etkisiz hale getirildi.