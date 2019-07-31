Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > SBÜ Rektörü Erdöl'den AYM'nin kararına 'hukuk sürçmesi' benzetmesi

SBÜ Rektörü Erdöl'den AYM'nin kararına 'hukuk sürçmesi' benzetmesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. , 'nin (AYM) "Barış İçin " metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili "hak ihlali" kararı ile devletin teröre karşı vakur ve aziz duruşunun örselendiği ve hedef alındığının açık olduğunu belirtti. Erdöl, "Kamu vicdanının ve devlet geleneğinin müşahhas bir duruşu olması beklenen Anayasa Mahkemesi'nin bu talihsiz kararı ile devletimizin teröre karşı vakur ve aziz duruşunun örselendiği ve hedef alındığı aşikardır" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2019 18:06 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 18:30
SBÜ Rektörü Erdöl'den AYM'nin kararına 'hukuk sürçmesi' benzetmesi

Prof. Dr. Erdöl, yaptığı yazılı açıklamada, AYM'nin, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenin "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda "hak ihlali" kararı vermesine tepki gösterdi.

AYM'nin skandal kararına tepkiler büyüyor... 1071 akademisyenden karşı bildiri...

Karara ilişkin şaşkınlığını ve uğradığı sukutuhayali ifade etmekte zorlandığını vurgulayan Erdöl, şunları kaydetti:

"Kamu vicdanının ve devlet geleneğinin müşahhas bir duruşu olması beklenen Anayasa Mahkemesi'nin bu talihsiz kararı ile devletimizin teröre karşı vakur ve aziz duruşunun örselendiği ve hedef alındığı aşikardır. Bu 'hukuk sürçmesi' tamir ve tadil olmaz sorunlara, çıkmazlara ve açmazlara dönüşmeden behemehal düzeltilmelidir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademisyenleri ve mensupları olarak ilgili kararı geri dönülmesi icap eden bir durum olarak görüyor ve şehitlerimizin, gazilerimizin, güvenlik güçlerimizin ve onların yakınlarının şahsında tüm ülkemizin yüreğine su serpilmesini ivedilikle bekliyoruz."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
SBÜ Rektörü Erdöl'den AYM'nin kararına 'hukuk sürçmesi' benzetmesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN