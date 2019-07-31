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Binali Yıldırım yaptı poz verdi

BARIŞ SAVAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2019
Binali Yıldırım yaptı Ekrem İmamoğlu poz verdi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski başkan Kadir Topbaş döneminde temeli atılan ve eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın imzasını taşıyan Kabataş- Mahmutbey metro hattında incelemelerde bulundu. Tekstilkent Metrosu Bakım ve Kumanda Merkezi'nde yapımı süren metro hattı önünde poz veren İmamoğlu, "24,5 kilometrelik Kabataş- Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın atölye bakım alanındayız. Bu alan yaklaşık 150 bin metrekare. Metro sürücüsüz planlanıyor. Bu alanda hem kumanda hem bir bakım alanı üretilmiş durumda. Günlük çift yönde 500-600 bin insana dönük bir hedef var. Dolayısıyla İstanbul'un en yoğun hatlarından birisi olacak" ifadelerini kullandı. Hattın 2020 Ocak ayında açılması palnlanıyor.
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Binali Yıldırım yaptı Ekrem İmamoğlu poz verdi
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