Binali Yıldırım yaptı Ekrem İmamoğlu poz verdi

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İstanbulBüyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski başkan Kadir Topbaş döneminde temeli atılan ve eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın imzasını taşıyan Kabataş- Mahmutbey metro hattında incelemelerde bulundu. Tekstilkent Metrosu Bakım ve Kumanda Merkezi'nde yapımı süren metro hattı önünde poz veren İmamoğlu, "24,5 kilometrelik Kabataş- Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın atölye bakım alanındayız. Bu alan yaklaşık 150 bin metrekare. Metro sürücüsüz planlanıyor. Bu alanda hem kumanda hem bir bakım alanı üretilmiş durumda. Günlük çift yönde 500-600 bin insana dönük bir hedef var. Dolayısıyla İstanbul'un en yoğun hatlarından birisi olacak" ifadelerini kullandı. Hattın 2020 Ocak ayında açılması palnlanıyor.