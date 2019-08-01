15 Temmuz'un kahramanlarından Tümgeneral İrfan Özsert korgeneralliğe yükseldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Yüksek Askeri Şura kararları, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın tarafından kamuoyuna açıklandı. Açıklanan kararda 14 general ve amiralin terfi ettirildiği duyurulurken, listede Tuğgeneral İrfan Özsert'in adı dikkat çekti.

15 TEMMUZ'DA İNCİRLİK'TE GÖREVLİYDİ

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz akşamı Adana'daki İncirlik Üssü'nde görevli olan İrfan Özsert, burada dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı irtibata geçerek darbecilere karşı direndi.

Burada uçuşları yasaklayan Özsert, üste bulunan tüm tanker uçaklarının uçuş cihazlarını söktürdü. Bu kritik hamleyle darbecilerin elindeki F-16'ların yakıt ikmali yapabilmesini engelledi. Ayrıca Özsert, üste bulunan ve Almanya'ya kaçmaya çalışan Üs Komutanı Bekir Ercan Van'ı gözaltına aldı.

İRFAN ÖZSERT KİMDİR?

1980 Yılı'nda Kuleli Askeri Lisesi'ni kazanan, 30 Ağustos 1987 Yılında Kara Harp Okulu'nu 4. olarak bitiren Tuğgeneral İrfan Özsert, sırasıyla Diyarbakır, Kuveyt, Amerika ve Belçika'da Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen görev yaptı. İstanbul'da Kurmay Yarbay olarak Tabur Komutanlığı yapan İrfan Özsert daha sonra Kara Harp Okulu Alay Komutanlığı'na atandı. Özsert çok sayıda birlikte görev yaptı. TÜM General Özsert daha önce de Orgeneral Işık Koşaner ve Orgeneral İlker Başbuğ'un KKKT'de Özel Sekreterliğini yaptı.

Genel Kurmay Genel Sekreteri olarak atanan İrfan Özsert, , çok iyi derecede İngilizce biliyor. Aslen Gaziantep Nizipli olan 50 yaşındaki Tuğgeneral İrfan Özsert, aynı zamanda yeminli mali müşavir Şefik Özsert'in kardeşi Özsert Paşa, evli ve 1 çocuk babası.